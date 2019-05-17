وضع Zen Mode في الهاتف OnePlus 7 Pro سيشق طريقه إلى OnePlus 6 و OnePlus 6T

فاطمة أيت طالب - دبي - يأتي الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro مع روم OxygenOS 9.5 الذي يحتوي على بعض الميزات الجديدة مقارنة مع روم OxygenOS 9.0 الذي لا يزال يعمل به الهاتف OnePlus 6T الذي تم إصداره في العام الماضي. من الواضح أن روم OxygenOS 9.5 لا يزال يستند على نظام Android 9 Pie، ولكنه يأتي مع ميزات إضافية مثل Zen Mode والتي تمنعك عند تفعيلها من إستخدام هاتفك لمدة 20 دقيقة بإستثناء تلقي المكالمات وإجراء المكالمات الطارئة وإستخدام الكاميرا. ومن المستحيل تعطيل هذه الميزة قبل نفاد الوقت.

لماذا يحتاج أي شخص إلى شيء مثل هذا في هاتفه الذكي هو نقاش يجب أن نتعامل معه في وقت لاحق، ولكن ما سنقوله الآن هو أن هذه الميزة ستشق طريقها إلى الهاتفين OnePlus 6T و OnePlus 6 في المستقبل من خلال تحديث برمجي مع العلم بأن هذه المعلومات تأتي مباشرة من الشركة الصينية والتي ردت عبر رسالة إلكترونية على إستفسار من موقع Android Authority.

هذا خبر سار، ولكن هناك خبر أخر غير سار، وهو أن الوضع الليلي الجديد Nightscape 2.0 الذي رأيناه في الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro لن يصل إلى الهواتف القديمة. هذا على ما يبدو بسبب بعض القيود على مستوى العتاد. لم تكشف لنا الشركة عن المزيد من التفاصيل، ولكننا نعتقد بأن Nightscape 2.0 يعتمد على المستشعر الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل، وهو المستشعر الذي يفتقده الهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T.

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الميزة الأخرى الجديدة التي جاءت مع روم OxygenOS 9.5 هي مسجل الشاشة، ولكن لسوء الحظ لم تكشف لنا شركة OnePlus ما إذا كانت هذه الميزة ستشق طريقها إلى الأجهزة القديمة أم لا. ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذه الميزة تستند على البرمجيات بنسبة 100%، فنحن نعتقد بأنه ليس هناك ما يمنع وصولها إلى الهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T.