الصور الملتقطة بالهاتف Honor 20 Pro تكشف لنا عن أول كاميرا بفتحة 1.4، ووضع Super Night Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على بعد أسبوع واحد فقط من حدث الكشف الرسمي عن سلسلة هواتف Honor 20 Series، وقد قررت الشركة الآن نشر ثلاث صور ملتقطة بإستخدام الهاتف الأفضل في التشكيلة، ويتعلق الأمر هنا بالهاتف Honor 20 Pro. تم إلتقاط إثنتين من هذه الصور بإستخدام الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل وبإستخدام الوضع AIS Super Night Mode الجديد، في حين تم إلتقاط الصورة المتبقية بإستخدام الكاميرا الواسعة الزاوية.

يبدو أن الهاتف Honor 20 Pro يركز بقوة على التصوير الفوتوغرافي نظرًا إلى أنه سيضم أول عدسة للهواتف الذكية بفتحة 1.4، ومستشعر كبير بدقة 48 ميغابكسل، وبالتالي هذا يجعله مرشحًا لإلتقاط بعض اللقطات المثيرة للإهتمام. وأكدت شركة Honor أيضًا أن الهاتف سيأتي مع وضع AI Ultra Clarity الذي رأيناه في الهاتف Honor View 20 بالإضافة إلى النظام المضوائي الذي يستند على الذكاء الإصطناعي. من المحتمل أن نعرف المزيد عن هذا الأخر عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الواسعة الزاوية، فقد أظهرت بيانات EXIF أنها ستضم عدسة بفتحة 2.2 وطول بؤري يبلغ 17 ملمتر. تؤكد الأطوال البؤري المذكورة أيضًا أن حجم المستشعر المستخدم في هذه الكاميرا الواسعة الزاوية يبلغ 1/3.2 إنش.

لا يمكننا الإنتظار حتى نضع أيدينا على هذه الكاميرا الرباعية ونرى بأنفسنا أداء جميع المستشعرات الأربعة في الواقع.