شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لإيجاد "الحب".. تطبيق مواعدة يقدم لمستخدميه خدمة التحدث مع خبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن أحد تطبيقات المواعدة والذى يعرف بـ "Match" يوفر محادثات ونصائح شخصية لمستخدميه من جانب منسقين تعارف أو خبارء علاقات.

وبحسب موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد أعلنت الشركة المطورة للتطبيق عن الخدمة الجديدة التى تسمى " AskMatch"، والتى توفر منافشات للعملاء مع خبراء الموقع، وتشمل الأمور التى يمكن استشارة خبير العلاقات عنها، كيفية انشاء حساب جيد للمواعدة وكيفية التغلب على الانفصال وبعض النصائح العامة بشأن المواعدة.

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وتبدأ هذه الخدمة فى نيويورك ثم ستنتشر بعد ذلك فى البلاد الأخرى، والتى تعمل من خلال الضغط على كلمة 'Talk to Coach' على الخدمة ثم التواصل مع الخبراء الذين ينمكنهم أن يفيدوا المستخدم بأى نصيحة يريدها.