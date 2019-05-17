شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنوك فى كوريا الجنوبية تعزز خدمات الهاتف المحمول للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنافس البنوك الكبرى فى كوريا الجنوبية على تقديم خدمات أفضل للهواتف المحمولة للعملاء الأجانب كوسيلة لتأمين مصدر آخر للدخل. ولتلبية هذا الطلب ، تتحرك البنوك لتقديم خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول مصممة خصيصا للمهنيين الأجانب والعمال المهاجرين، لجعل التحويلات الأجنبية أكثر ملاءمة. تأتى هذه الخطوة فى ظل تزايد الطلب من المقيمين الأجانب على التحويلات والخدمات المالية الأخرى، حيث يقوم هؤلاء الأجانب بتحويل الأموال بشكل متزايد إلى الخارج، فقد تم تحويل ما مجموعه 98ر2 تريليون وون كورى إلى الخارج من قبل العمال الأجانب فى العام الماضى (الدولار الأمريكى يوازى 191ر1 وون كورى جنوبى).

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