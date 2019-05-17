شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور أداة "Google Translatotron" لترجمة الأحاديث بشكل مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عبر مدونتها الرسمية عن أداة ترجمة جديدة تعرف بـ Google Translatotron والتى تختص بترجمة الحديث بشكل مباشر، وذلك بدون إتباع الطريقة التقليدية فى ترجمة الكلام من خلال تحويله لنص، ثم إعادة نطقه مرة أخرى، حيث تقوم الأداة بتحويل الكلام بشكل مباشر، مع المحافظة على نبرة الحديث للمتكلم عند الترجمة.

وكانت ترجمة جوجل الفورية تعتمد نظام الترجمة على عدة مراحل فى الوقت الحالي، فعند استخدام تطبيق ترجمة جوجل، فإن الترجمة تتم من خلال تلقى الكلام من الميكروفون ثم تحويله لنص مكتوب، والذى غالبا ما يعانى من كثير من الأخطء، ثم يتم بعد ذكل بنطقه وفقاً للنص، وههو الأمر الذى تسعى الشركة لتجنبه فى أداتها الحديثة، مع تضمين الترجمة لنبرة مشابهة لنفس نبرة حديث المتكلم.

وكشفت جوجل فى منشور على مدونتها الخاصة: "إن Translatotron هو أول نموذج قائم على طرفين يستطيع ترجمة الكلا مباشرةً، من لغة إلى أخرى بصورة منطوقة".

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ترجمة جوجل

وستتم هذه العملية من خلال تحليل ودراسة التردد الصوتى للمتكلم بشكل سريع، ثم تقسيمه لأجزاء، والتى يتم من خلالها الوصول إلى نبرة المتحدث عند الترجمة من لغة لأخرى، لكن فى نفس الوقت، لا تزال هذه الأداة فى مراحلها الأولى، وليس من المعروف متى قد تصل إلى كافة المستخدمين.

ولا تزال النماذج المترجمة تميل لكونها مخرجات صوتية آلية لكن هذا لا ينفى أبداً أن التقنية ستكون بشكل أفضل وقت الإطلاق.