شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوات لمقاطعة أمازون بعد إساءتها لإحدى الديانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعى فى الهند، وذلك بعدما ظهرت أغطية مقاعد المراحيض وغيرها من الأشياء التى تزينها صور للآلهة الهندوسية على موقعها على الإنترنت.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أيد الآلاف من مستخدمى تويتر دعوة لمقاطعة شركة التجزئة الأمريكية ، كما تصدر هاشتاج #BoycottAmazon India قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على تويتر، فيما قام البعض بعمل "منشن" أو إشارة إلى وزيرة الخارجية الهندية "سوشما سواراج"، وحثها على اتخاذ إجراءات ضد الشركة.

من جهتها قالت أمازون إنها ستزيل المنتجات من متجرها على الإنترنت، وقالت الشركة فى بيان "يجب على جميع البائعين اتباع إرشادات البيع لدينا وأولئك الذين لا يخضعون للإجراءات، ربما سيتعرضون للإزالة المحتملة لحسابهم"، فيما لا تعد هذه الحادثة هى الأولى من نوعها، ففى عام 2017 قامت الحكومة الهندية بمحاكمة أمازون بعد أن تم رصد موقعها الكندى على الإنترنت يبيع ممسحات تشبه علم الهند.

وقد هددت وزيرة الخارجية فى ذلك الوقت، بإلغاء تأشيرات موظفى أمازون إذا لم تتم إزالة المماسح من موقعها، كما عثرت رويترز على العديد من قوائم أغطية مقاعد المراحيض وحصائر اليوجا والأحذية الرياضية والسجاد وغيرها من الأشياء التى تصور الآلهة الهندوسية أو الرموز الهندوسية المقدسة على موقع أمازون الأمريكى على الويب.