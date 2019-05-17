أسوس تعلن رسميًا عن Zenfone 6 مع تقنية فريدة للكاميرا

أعلنت شركة أسوس اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث “زنفون 6” Zenfone 6، الذي يمتاز عن سلفه بأنه يقدم تصميمًا فريدًا، خاصةً فيما يتعلق بآلية الكاميرا.

ويقدم “زنفون 6” الجديد شاشة تملأ الواجهة بلا نتوء كما في “زنفون 5” – الذي جاء بتصميم يحاكي هواتف آيفون الأحدث – وهي من نوع IPS LCD بقياس 6.4 بوصات، وبدقة 2,340×1,080 بكسل، مع نسبة أبعاد 19.5:9.

وتمتاز شاشة الهاتف – الذي يأتي بسماكة 9.2 ميليمترات، ويزن 190 جرامًا – بأنها محمية بزجاج “جوريلا جلاس 6″، وتدعم تقنية HDR10، وتوفر مستوى سطوع قدره 600 شمعة. وفيما يتعلق بزجاج “جوريلا جلاس 6″، فهو موجود أيضًا على ظهر الهاتف.

أما التقنية الثورية التي تأتي بها الكاميرا بغية تقديم شاشة تغطي كامل الواجهة، فبخلاف ما شُوهد سابقًا من كاميرا أمامية ضمن نتوء، أو ضمن شق في الشاشة، أو منبثقة، أو يُستغنى عنها تمامًا، فإن “زنفون 6” جاء بكاميرا خلفية وأمامية في آن معًا.

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وللوهلة الأولى، فإن الناظر إلى الهاتف يرى كاميرا خلفية مزدوجة فقط، ولكن هذه الكاميرا يمكن أن تُقلب آليًّا لتصبح أعلى الهاتف، فتعمل ككاميرا أمامية. وهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير العريض، بزاوية 125 درجة.

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وفيما يتعلق بالمواصفات الداخلية، يضم “زنفون 6” معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 855، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة.

ويمتاز هاتف أسوس أيضًا ببطاريته التي تأتي بسعة كبيرة قدرها 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا.

ويمتاز “زنفون 6” أيضًا بأنه يعمل بواجهة المستخدم ZenUI 6، القائمة على الإصدار 9 “باي” من نظام التشغيل أندرويد، وتبدو وكأنها النسخة الخام من نظام التشغيل التابع لشركة جوجل.

وتعتزم أسوس طرح هاتف “زنفون 6” الجديد في دول الاتحاد الأوروبي أولًا بسعر 500 يورو، وذلك اعتبارًا من 23 أيار/ مايو الجاري.