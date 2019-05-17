تقرير: سامسونج تحل مشكلات Galaxy Fold وتقترب من إطلاقه

أفاد تقرير إخباري من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الأول قريبًا، وذلك بعد تأجيل إطلاقه، وسحب العينات التي أعطتها لعدد من الصحفيين في وقت سابق؛ إثر ظهور مشكلة في الشاشة.

وقالت صحيفة Yonhap News Agency يوم الأربعاء: إن سامسونج تعمل حاليًا على اختبار هاتف “جالاكسي فولد” Galaxy Fold مع شركات الاتصالات الكورية، ويُتوقع أن تطرحه في السوق خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن سامسونج حاولت علاج مشكلة الشاشة عن طريق جعل حافات غطاء الحماية الخاص بها تحت إطار الهاتف، خاصةً بعد أن ثبت أن عددًا ممن حصل على الهاتف أزال الغطاء، الأمر الذي جعل الشاشة مكشوفة، وعرضة للتعطل بسرعة.

أما المشكلة الأخرى التي حاولت سامسونج علاجها، فهي الجزء المكشوف من حافة الشاشة عند المفاصل في أعلى وأسفل الهاتف، وقالت الصحيفة: إنه من المتوقع أن تجعله أصغر من ذي قبل، خاصةً أن الفجوة بين الشاشة وجسم الهاتف كانت كبيرة، بما يسمح بدخول الأشياء الصغيرة، وتجمع الغبار تحت الشاشة.

ونقلت الصحيفة الكورية عن مسؤول في شركة سامسونج قوله: “إننا نجري اختبارات مع شركات الاتصالات الكورية الثلاث”. وأضاف: “نعمل الآن على تحسين جالاكسي فولد”.

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وكانت سامسونج قد أعلنت في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن تأجيل إطلاق الهاتف، واسترجاع كافة العينات، وذلك بعد أن أبلغ عدد من الصحفيين التابعين لقطاع التقنية عن وجود مشكلات في الشاشة، نجم عنها حدوث كسر، أو انتفاخ، أو وميض، في الشاشة القابلة للطي؛ وذلك بعد يوم واحد أو يومين فقط من الاستخدام.

وأجَّلت شركة التقنية الكورية الجنوبية العملاقة إطلاق “جالاكسي فولد” لأجل غير مسمى؛ بغية التحقيق في الأمر. وقالت: إن النتائج الأولية أظهرت أن المشكلات يمكن أن ترتبط بالتأثير على المناطق المكشوفة من المفاصل.

وكانت شركة سامسونج قد أصدرت في شهر آذار/ مارس الماضي مقطع فيديو يعرض روبوتات تفتح وتغلق هاتف “جالاكسي فولد” نحو 200,000 مرة؛ لضمان متانة الشاشة، والمفاصل.