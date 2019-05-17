بعد ثغرة واتساب.. إليك كيفية فحص هاتفك بحثًا عن التطبيقات…

سمحت الثغرة الأمنية المُكتشفة مؤخرًا في تطبيق واتساب للقراصنة بتثبيت برامج التجسس عن بُعد، على أجهزة أندرويد، وآي أو إس المتأثرة، حتى دون معرفة المستخدم، ولكن منصة واتساب قامت بالفعل بإصلاح الخلل، سواء على الخادم الخاص بها، أو من خلال تحديث التطبيق.

اكتشفت منصة واتساب – المملوكة لشركة فيسبوك – الثغرة مطلع شهر مايو / أيار الجاري، وأوضحت خلال الأسبوع الجاري أنها أجرت التغييرات المطلوبة على بنيتها التحتية؛ لعلاج هذه الثغرة، كما حثت مستخدمي التطبيق على الترقية إلى أحدث إصدار، بالإضافة إلى تحديث نظام تشغيل الهاتف، وذلك بهدف الحماية من الاختراقات المحتملة، ومنع وصول القراصنة إلى المعلومات المخزنة، على الأجهزة المحمولة.

تعتبر هذه الثغرة؛ بمثابة تذكير بأهمية التحقق من خلو جهازك من أي تطبيقات ضارة، خاصة وأن التقارير قد أشارت إلى وجود عدد غير معروف من القراصنة قاموا باستغلال هذه الثغرة، في تثبيت برامج تجسس عالية الجودة، كتلك التي تُباع عادةً للحكومات.

تفحص خدمة جوجل Play Protect ما يصل إلى 50 مليار تطبيق يوميًا، محاولةً تحديد وإزالة أي تطبيقات ضارة، وعندما أطلقت جوجل خدمة Play Protect لأول مرة، كانت مخصصة فقط لفحص التطبيقات المثبتة من متجر جوجل بلاي. ولكن الآن؛ يمكنك من خلال هذه الخدمة إجراء مسح لكل تطبيق مُثبت على جهازك، بغض النظر عن مصدره.

تساعدك خدمة Play Protec في الحفاظ على أمان جهازك، وسلامته، من خلال القيام بما يلي:

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تُجري الخدمة فحص أمان على التطبيقات قبل تنزيلها من متجر جوجل بلاي.

تفحص الخدمة جهازك بحثًا عن أي تطبيقات قمت بتثبيتها من مصادر أخرى، ويُحتمل أن تكون ضارة.

تُرسِل الخدمة تحذيرًا عند العثور على أي تطبيقات يُحتمل أن تكون ضارة، وفي بعض الأحيان تعمل الخدمة على إيقاف التطبيق؛ لمنع تشغيله، حتى تلغي تثبيته من جهازك.

إزالة بعض التطبيقات الضارة تلقائيًا في بعض الحالات، وقد تتلقى إشعارًا يشير إلى إتمام عملية إزالة التطبيق.

لذلك يجب عليك التأكد من تفعيل خدمة Play Protect على هاتفك، والتعرف على كيفية إجراء الفحص حسب الطلب، أو إجراء الفحص التلقائي، والتحقق من تحديثات التطبيقات قبل تثبيتها.

فيما يلي كيفية فحص هاتفك بحثًا عن التطبيقات الضارة:

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لعرض آخر حالة فحص لجهاز أندرويد الخاص بك، والتأكد من تفعيل خدمة Play Protect، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Settings.

اضغط على قسم الأمان Security، يجب أن يكون الخيار الأول هو Play Protect؛ إذا كانت مُفعلة على جهازك.

اضغط خيار Play Protect، لتظهر لك حالة أمان التطبيقات على جهازك، والتطبيقات التي فُحصت مؤخرًا، وأي تطبيقات ضارة موجودة، وخيار فحص جهازك عند الطلب.

ملاحظة: تُفعل خدمة Play Protect افتراضيًا على أجهزة أندرويد، ولكن من الأفضل الانتقال إلى الإعدادات، واتباع الخطوات السابقة، والتحقق مرة أخرى.

التحقق من حالة أمان التطبيق قبل التثبيت:

عند تثبيت أحد التطبيقات من متجر جوجل بلاي، بمجرد الضغط على زر التثبيت Install، تَظهر لك علامة Play Protect أسفل شريط حالة الثبيت، تُشير إلى أن التطبيق “تم التحقق منه بواسطة Play Protect” وهو آمن للتثبيت.

عند تحديث التطبيقات:

في حالة عدم تفعيل ميزة التحديث التلقائي للتطبيقات، تقوم خدمة Play Protect بفحص تحديثات التطبيقات المتوفرة، وتعرض لك حالة التحديثات المعلقة، وإذا ما كان بها أي شيء ضار أم لا، وذلك في الجزء العلوي من قسم التحديثات بالمتجر، وللوصول لذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية: