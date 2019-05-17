هاتف OnePlus 7 المواصفات و المميزات و العيوب مع السعر الرسمي

هاتف OnePlus 7 الهاتف الرائد من شركة OnePlus و الذي تم اصداره في هذا العام في مؤتمر الشركة الذي انعقد بيوم 14 من شهر مايو. الهاتف الجديد يأتي ليحل محل هاتف OnePlus 6T كونه الهاتف الرائد للشركة. بمواصفات رائدة و جيدة للغاية. و لأول مرة الشركة تعلن عن نسختين من نفس الهاتف. نسخة عادية و نسخة Pro من الهاتف. لا فارق كبير بين النسختين. و المميزات في النسختين شبه متشابهة. و كذلك العيوب. و هذا ما سنعرضه في هذا الموضوع

مواصفات هاتف OnePlus 7

شاشة بحجم 6.41 بوصة من نوع Optic Amoled و بدقة 1080p

نظام Android 9.0 بواجهة Oxygen OS

معالج Qualcomm snapdragon 855 ثماني النواة

ذاكرة تخزين 128GB او 256GB

ذاكرة وصول عشوائي 6GB او 8GB

كاميرا خلفية مزدوجة العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.7 مع عدسة خاصة بتأثيرات العزل بدقة 5MP و فتحة f/2.4

كاميرا امامية وحيدة 16MP بفتحة f/2.0

بطارية 3700mah تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات

مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro

شاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع Fluid Amoled و بدقة 1440p

نظام Android 9.0 بواجهة Oxygen OS

معالج Qualcomm snapdragon 855 ثماني النواة

ذاكرة تخزين 128GB او 256GB

ذاكرة وصول عشوائي 6GB او 8GB او 12GB

كاميرا خلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.7 مع عدسة واسعة Ultrawide بدقة 16MP و فتحة f/2.2 و كاميرا Telephoto لعمل تكبير بصري X3 بدقة 8MP و فتحة f/2.4

كاميرا امامية وحيدة 16MP بفتحة f/2.0

بطارية 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات

مميزات الهاتفين

الشاشة

كالعادة فإن شركة OnePlus تستعمل شاشات Amoled. التي تمتاز بسطوع عال للغاية. و تفاصيل واضحة و الوان ممتازة. بالإضافة الى امتلاك الجهازين لمستشعر بصمة مدرج تحت الشاشة. بالإضافة الى تصميم الشاشة الكاملة الذي تتجه له كل الشركات الآن. لكن الفارق بين الهاتفين في ان نسخة OnePlus 7 العادية تأتي بشاشة مسطحة بالكامل. و بقطع في الشاشة Notch بشكل قطرة ماء Water Drop Notch. مشابه لما قد رأيناه في هاتف OnePlus 6T. اما في النسخة الـPro الأمر مختلف. الشاشة منحنية عند الأطراف Curved كأجهزة Samsung. و كاملة للغاية بدون اي قطع في الشاشة او حواف تذكر. عدا حافة سفلية صغيرة للغاية. اما الكاميرا الأمامية فصارت مخفية داخل الجهاز. و تظهر عند احتياجها فقط. سنناقش هذا فيما بعد

الأداء

هاتف جديد بمعالج خارق. معالج Qualcomm snapdragon 855 الأقوى في الاداء الآن. المعالج ثماني النواة يأتي بـ4 انوية بسرعة 2.84GHz. تستخدم في الأداء العال و الألعاب. الـ4 انوية الباقية بسرعة 1.84GHz. و هي للإستخدام الطبيعي غير العال. بالإضافة لكون المعالج مصنع بدقة تصنيع 7 نانو متر مما يعني وجود اداء عال للغاية مع عمر بطارية جيد و ممتاز. هذا المعالج يضع الهاتف ضمن اعلى الهواتف اداء. و سيساعدك للعب اقوى الألعاب بدون مشاكل.

الكاميرات

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الكاميرا بالتأكيد ممتازة. الكاميرا الأساسية في النسختين تأتي بمستشعر بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.7. الكاميرا الأساسية يمكنها التقاط صور عديدة عالية الوضح. و عالية التفاصيل بشكل كبير. بفضل فتحة العدسة الواسعة ايضاً ستتمكن من التقاط صور واضحة بشكل كبير اثناء الليل. و الإضائة الضعيفة بشكل عام. اما في النسخة الـPro فوجود عدستين بغرضين مختلفين. كالـTelephoto و التقريب البصري و العدسة واسعة الرؤية مما يزيد من اهمية الكاميرا و قوتها. اما عن الكاميرا الأمامية فلا غبار عليها بحساس 16MP و فتحة عدسة f/2.0 ستعطيك صوراً جيدة في اغلب الإضائات بلا مشاكل.

كاميرا امامية منزلقة في النسخة الـPro

قد تكون هذه ابرز مميزات النسخة العالية من الهاتف. الكاميرا الأمامية مخفية بداخل الجهاز. و عند احتياجك لها تخرج الكاميرا من داخل الهاتف بإستخدام موتور صغير يرفع الكاميرا للخارج. و قد اعلنت الشركة انها قامت بتجربة الجهاز حوالي 300 الف مرة و لم تحدث مشكلة للكاميرا. في نفس الوقت اذا قمت بضغط الكاميرا لتغلقها يدوياً ستقوم الكاميرا بالدخول تلقائياً للداخل و يظهر لك رسالة تحذير بألا تضغط الكاميرا للداخل مجدداً. كما ان الهاتف يعتمد على حساس التسارع لتحديد اذا كان الهاتف يسقط ام لا. فاذا كان الهاتف يسقط فستدخل الكاميرا مجدداً للهاتف تلقائياً. كنوع من الأمان لحماية الكاميرا

مميزات اضافية

الإعتماد على شاحن بقدرة 30 وات للنسخة الـPro

الإعتماد على شاحن بقدرة 20 وات في النسخة العادية

وجود سماعات Stereo

شاشة النسخة الـPro بمعدل تحديث Refresh Rate يساوي 90Hz

الشاشة تدعم DCI-P3 و HDR 10

عيوب هاتف OnePlus 7

لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm

لا يدعم الهاتف منفذ ذاكرة خارجي

الشاشة رغم كونها جيدة في النسخة الـPro الا انها تستهلك جزء كبير من البطارية

التسعير

يأتي الهاتف بسعر 550 يورو للنسخة العادية و 700 يورو للنسخة الـPro. مع المواصفات و المميزات المذكورة فإن التسعير ممتاز. فإنه لا هاتف بنفس المواصفات بأي سعر قريب. غير جهاز مثل Xiaomi Mi 9 الذي يقدم نفس المواصفات. و لكن بسعر اقل. مقابل ذلك فإن الكاميرا في OnePlus 7 افضل من كاميرات Mi 9 و اعلى في الأداء. غير ان واجهة Oxygen OS افضل من Miui من وجهة نظري. التسعير ممتاز. على هاتف OnePlus بالفعل