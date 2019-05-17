كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “الأتمتة” تحل مكان الموظفين لدى شركة أمازون

بدأت شركة أمازون تدخل إلى الخدمة الآلات الأوتوماتيكية التي تعلب الطلبيات من السلع، لتحل مكان الأشخاص من الموظفين، وذلك في عدد من مستودعاتها مثل سياتل وفرنكفورت وكيلان وأمستردام ومانشستر.

وكانت الشركة بدأت خلال السنوات الأخيرة، باعتماد وسائل تكنولوجية في عدد من مستودعاتها، تقوم بالمسح الضوئي للسلع الموضوعة على حزام ناقل، حيث تقوم الآلة بلف كل طلبية في علبة على حدة.

وتعرف تلك الآلات وهي من شركة “سي أم أسي” الإيطالية باسم “كارتن راب”، وهي أسرع من الإنسان بنحو خمس مرات تقريبا، إذ تقوم بتجهيز حوالي 700 طرد في الساعة.

وتعتزم أمازون تركيز آلتين في نحو اثني عشر مستودعا مقابل إزالة 24 وظيفة في كل منشأة. وتشغل تلك المنشآت أكثر من ألفي شخص، بحسب موقع يورو نيوز.

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وتظهر الخطة التي لم يعلن عنها سابقا كيف تسعى أمازون إلى تقليص عدد العاملين وتحقيق الأرباح، في وقت لم تعمم الأتمتة (أو الأوتوماتية) في معظم المستودعات، ولم يجر إتمام التغييرات بالكامل، لأن تدقيق فحص التكنولوجيا قبل تعميمها يتطلب وقتا طويلا.

ويقول متحدث باسم أمازون إن اعتماد هذه التكنولوجيا الجديدة يهدف إلى زيادة درجة السلامة، وتسريع آجال التسليم وإضفاء مزيد من النجاعة عبر شبكة أمازون، حيث سيستمر خلق مزيد من فرص العمل، على حد قوله.