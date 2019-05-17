تطبيق Valve Steam Link أصبح متوفرًا الآن لكل من iPhone و iPad و Apple TV

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، أعلنت شركة Valve عن تطبيق Steam Link للأجهزة المحمولة. وبالنسبة لأولئك الذين سمعوا عن هذا التطبيق لأول مرة، فهو تطبيق يتيح للاعبين في الأساس تشغيل ألعاب Steam على أجهزتهم المحمولة. يعمل هذا عن طريق بث الألعاب من الحاسوب الخاص بك على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

بدا الأمر وكأنه تطبيق رائع، ولكن لسوء الحظ، رفضت شركة آبل التطبيق مدعية أنه ينتهك قوانين متجر التطبيقات الخاص بها. والخبر السار هو أنه يبدو أن شركة Valve لم تستسلم لمحاولة الحصول على موافقة من آبل. وبالتالي، بالنسبة لمستخدمي iOS و Apple TV، فيبدو أن تطبيق Steam Link أصبح متاحًا أخيرًا للتحميل على هذه المنصات.

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من غير الواضح ما هي التغييرات التي أجرتها شركة Valve على التطبيق ليصبح متوافقًا مع إرشادات متجر iTunes App Store، ولكن في كلتا الحالتين، ما يهم هو أن التطبيق أصبح متوفرًا الآن للاعبين المهتمين ببث الألعاب من الحواسيب الخاصة بهم إلى هواتفهم الذكية. ومن المتوقع أن يصبح بث الألعاب أمرًا مهمًا للغاية في المستقبل.

لقد إستثمرت شركات مثل جوجل في هذه التكنولوجيا من خلال إطلاق خدمة Google Stadia، وهي الخدمة التي تسمح للاعبين ببث الألعاب مهما كانت قوتها على مجموعة مختلفة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مقابل رسوم شهرية. وتعتقد بعض الشركات المتخصصة في تطوير الألعاب أيضًا أن بث الألعاب عبر السحابة يعتبر هو الطريق نحو المستقبل. في غضون ذلك، إذا كنت ترغب في التحقق من تطبيق Steam Link، فإنتقل إلى متجر iTunes App Store وقم بتحميله من هناك.