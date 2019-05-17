شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يحتفل بالذكرى السابعة لزواجه بصورة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك بعيد زواجه السابع من "برسيلا تشان"، حيث نشر زوكربيرج صورة تجمعه بـ"بريسلا" على منصة إنستجرام، وعلق عليها قائلا "الاحتفال 7 سنوات من الزواج السعيد فى معبد آلهة الحكمة".

وكان مارك زوكربيرج قد تعرف على بريسلا فى عام 2010، ثم درس الماندرين الصينية استعدادا لزيارتهما الصين فى ديسمبر 2010، وفى مايو 2012، تزوج كل من زوكربيرج وتشان فى الباحة الخلفية من منزل مارك، أى بعد يوم من إطلاق أسهم الفيس بوك فى البورصة، كما احتفلوا فى نفس الحدث بتخرج تشان من كلية الطب.

بحلول 31 يوليو 2015، أعلن الثنائى انتظارهم طفلتهم الأولى، وأعلن أنه كان قلقلا من حدوث إجهاض كما حدث فى المرات الثلاث الأولى، وفى 1 ديسمبر رزق الزوجين بطفلتهما الأولى ماكسيما تشان زوكربيرج "ماكس"، وفى 29 اغسطس 2017، أعلن زوكربيرج ولادة أبنته الثانية "أوجست".