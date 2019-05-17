شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اجتماعات أونلاين للتحضير للقضايا فى محاكم اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر يابانية إن السلطات القضائية فى المحاكم المحلية بالعاصمة اليابانية طوكيو وسبع مدن أخرى قررت عقد اجتماعات على شبكة الإنترنت فى فبراير 2020 لربط القضاة والمحامين عبر شبكة الإنترنت "أونلاين" للمساعدة فى تسهيل الاجتماعات الضرورية للقضايا. وقالت مصادر فى المحكمة العليا إن النظام الجديد مصمم للسماح لمن يشاركون فى دعاوى مدنية بمشاركة مواد القضية وتأكيد مزاعم المدعين والمدعى عليهم عبر الإنترنت، وبالتالى تسهيل وتسريع إجراءات مثل هذه الدعاوى. ونقلت صحيفة (جابان تايمز) عن المصادر قولها إن هذا البرنامج سيكون الأول فى محاكم المقاطعات فى طوكيو وأوساكا وهيروشيما وناجويا وغيرها، فضلا عن المحكمة العليا للملكية الفكرية فى طوكيو، على أن تمتد التجربة إلى محاكم محلية فى خمس مدن أخرى فى مايو 2020 ثم إلى محاكم إقليمية أخرى فى المراحل اللاحقة.

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