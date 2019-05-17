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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تاكسى طائر بخمسة مقاعد بسرعة 300 كيلو فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم مما تبدو عليه فكرة السيارات الطائرة وكأنها جزء من الأفلام الشهيرة للخيال العلمى، فإن المركبات المستقبلية أصبحت كذلك بالفعل، فقريبا سنتمكن من رؤية السيارات الطائرة التى تنطلق فى السماء.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت شركة التكنولوجيا التى تتخذ من ميونخ مقراً لها عن سيارة تاكسى ذات خمسة مقاعد تعمل بواسطة 36 محركًا نفاثًا يعمل بالكهرباء.
التاكسى الطائر
كما أن السيارة لديها تصميم بسيط إلى حد ما، وقد سمح ذلك لفريق التصميم بالتركيز على المزيد من الميزات الصديقة للركاب، بما فى ذلك النوافذ البانورامية والأبواب المذهلة.
وتبلغ سرعة السيارة القصوى 300 كم / ساعة (186 ميلاً فى الساعة)، ومداها 300 كيلو متر (186 ميلاً)، ما يجعلها مثالية لنقل الركاب عبر مراكز المدينة المزدحمة.
التاكسى الطائر
وقررت الشركة المنتجة للتاكسى الطائر بأنه سيعمل بكامل طاقته فى مدن مختلفة حول العالم بحلول عام 2025.
التاكسى الطائر
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