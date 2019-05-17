شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الأزرق يظهر فى السماء هذا الأسبوع.. اعرف إمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث إحدى الظواهر الفلكية الرائعة فى سماء الأرض قريبا، وهى ظهور "القمر الأزرق"، وهى ظاهرة تطلق على أى قمر كامل يظهر للمرة الثانية فى شهر واحد.

أما لمن يرغب فى رؤية هذا القمر الأزرق، فمن المنتظر أن يظهر غدا السبت، وسيكون ساطعا فى السماء ليلا بحيث لا يحتاج لأى أدوات خاصة، مع ملاحظة أنه لن يكون باللون الأزرق الفعلى، فهو مجرد اسم فقط.

Advertisements



القمر الازرق

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الرسمى، فإن هذا الأمر يحدث مرات نادرة جدا، إذ أن القمر له دورة مدارية مدتها 29 يومًا، ما يؤدى إلى بضعة أقمار زرقاء كل بضع سنوات، ولعل شهرى يناير ومارس شهران جيدان للأقمار الزرقاء، حيث ظهر من قبل فى كلا الشهرين فى عام 2018.

وأوضح عالم الفلك البحرى بروس مكلور "ما نسميه فصل هو الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف حيث يستمر عادة ثلاثة أشهر، وعادة ما يكون به ثلاثة أقمار كاملة، لكن إذا كان للموسم أربعة أقمار كاملة، فيمكن أن يطلق على البدر الثالث اسم القمر الأزرق".