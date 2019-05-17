شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق معرض عن مستقبل الذكاء الاصطناعى فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذكاء الاصطناعى هى تقنية المستقبل التى ستؤثر فى حياتنا المقبلة يوما عن الآخر، لذلك يتم وضعها وجها لوجه مع سكان لندن هذا الأسبوع، حيث سيعكس مركز باربيكان هذه التقنية من خلال معرض جديد.



الذكاء الاصطناعى

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، سيستكشف مركز الفنون والتعلم العالمى الذكاء الاصطناعى لبضعة أيام من خلال مجموعة من المعروضات الفنية والتاريخية تعرض العلاقة بين البشر والذكاء الاصطناعى.

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ومن بين المعروضات جرو روبوت يمكنه تطوير شخصيته الخاصة، ومشروع آخر تركيب صوتى للذكاء الاصطناعى، ويمكن لعشاق الموسيقى أيضًا مشاهدة عمل خاص.



الذكاء الاصطناعى

وهناك جسم آلى له وجه يشبه الإنسان ويداه يتعلم من خلالها التفاعل مع العالم المحيط، ويسمى Alter، فى المعرض الذى سيستمر الحدث لمدة عشرة أيام من 16 مايو إلى 26 مايو.