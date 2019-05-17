الهاتف OnePlus 7 Pro يضم ” شاشة مثيرة جدًا للإعجاب “، وفقا لفريق DisplayMate

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدنا منذ أسبوعين، فقد قام فريق DisplayMate المتخصص في إختبار شاشات الأجهزة المحمولة بنشر مراجعته الكاملة لشاشة الهاتف OnePlus 7 Pro التي تطلق عليها الشركة الصينية إسم Fluid AMOLED. وفي ذلك الوقت، كشف لنا فريق DisplayMate أنه تم منح شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro التقييم +A، وهو أعلى تقييم يتم منحه للشاشات.

على حد تعبير الفريق، يضم الهاتف OnePlus 7 Pro شاشة ممتازة ومثيرة للإعجاب ترقى إلى المستوى العالمي، وأوضح كذلك أن شاشة الهاتف الرائد الجديد لشركة OnePlus تعتبر واحدة من أفضل الشاشات التي تم إختبارها من حيث الإبداع والأداء.

يقول فريق DisplayMate أن شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro سجلت أعلى دقة ألوان، وأعلى دقة تباين للصورة، وسجلت كذلك أدنى تغيير في سطوع الذروة، وأصغر تحول في دقة الألوان مع محتوى الصورة، وأصغر تحول في تباين الصورة، كما أنها سجلت أكبر تدرج لوني أصلي، وأعلى نسبة تباين، وأدنى إنعكاس للشاشة. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فشاشة الهاتف OnePlus 7 Pro تمتاز بدقة +QuadHD كما أنها تدعم تقنية HDR10.

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حصل الهاتف OnePlus 7 Pro على تقييمات جيدة جدًا في جميع فئات الإختبار بإستثناء واحد. حصل على التصنيف ” جيد ” فيما يخص تحول اللون الأزرق عند تحويل زاوية المشاهدة إلى 30 درجة. لم يؤثر ذلك على العلامة الكلية للهاتف نظرًا لأن تحولات الألوان في المنطقة الزرقاء أقل وضوحًا من اللونين الأحمر والأخضر.

يقول فريق DisplayMate أن الهاتف OnePlus 7 Pro يضم شاشة تتمتع بدقة مثالية تقريبًا وأداء أقرب ما يكون إلى الكمال. وبالتالي، هذا جعل الهاتف OnePlus 7 Pro ينضم إلى مجموعة من الهواتف الذكية الأخرى التي تمتاز بشاشات مميزة، بما في ذلك Galaxy S10 و iPhone XS Max و Google Pixel 3 XL، فجميع هذه الهواتف الذكية حصلت على جائزة DisplayMate Best Smartphone Display.