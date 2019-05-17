شركة Disney تحصل على حق التحكم الكامل في Hulu بعد صفقتها مع Comcast

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المتوقع أن تتمكن شركة Disney قريبًا من التحكم بشكل كامل في خدمة Hulu، وهذا بالضبط ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع. توصلت شركة Disney إلى صفقة مع شركة Comcast والتي ستمنحها التحكم الكامل في خدمة Hulu بدءًا من اليوم. ومع ذلك، تم إعداد الصفقة بطريقة لن يتم بها بيع حصة Comcast في شركة Hulu فعليًا لشركة Disney إلى بعد مرور خمس سنوات.

ستسمح هذه الصفقة لشركة Comcast أو Disney بفرض بيع حصة Comcast المتبقية البالغة 33 في المئة في شركة Hulu لشركة Disney إنطلاقًا من شهر يناير من العام 2024. ومع ذلك، يمكن لشركة Disney التحكم الكامل في شركة Hulu إبتداءً من اليوم.

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بدأت شركة Hulu كمشروع مشترك بين العديد من الشركات الرائدة في مجال الإعلام، بما في ذلك 21st Century Fox و Comcast NBCUniversal و Time Warner و Disney. جميع هذه الشركات كانت تملك حصصًا في شركة Hulu مع عدم وجود سيطرة الأغلبية. لقد تغير الوضع إلى حد كبير منذ ذلك الحين. أصبحت شركة Disney هي صاحبة غالبية الأسهم في شركة Hulu بعد إستحواذها على معظم أصول 21st Century Fox. وافقت Time Warner والتي أصبحت الآن تُدعى WarnerMedia بعدما تحولت ملكيتها إلى AT&T، على بيع حصتها البالغة 9.5 في المئة إلى Hulu في الشهر الماضي.

كانت حصة Comcast في الشركة هي الوحيدة التي منعت شركة Disney من التحكم الكامل في Hulu، ولكن تم التخلص من هذه العقبة الآن. كجزء من هذه الصفقة، ستقوم شركة Comcast ببيع حصتها لشركة Disney بقيمة السوق العادلة لشركة Hulu من العام 2024. وقد ضمنت Disney أن سعر البيع في ذلك الوقت سيعكس الحد الأدنى لإجمالي قيمة الأسهم البالغة 27.5 مليار دولار لشركة Hulu في ذلك الوقت.