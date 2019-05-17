هواتف iPhone المزودة بمودمات 5G المصممة من قبل شركة آبل لن تصل في أي وقت قريب

فاطمة أيت طالب - دبي - أنهت آبل وكوالكوم الصراعات القضائية التي كانت بينهما في العديد من المحاكم حول العالم، وهو الأمر الذي دعم التكهنات التي تقول بأن أولى هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ستصل في العام 2020. لقد تردد في وقت سابق إمكانية إستخدام مودم 5G التابع لشركة Intel في هواتف iPhone المستقبلية، ولكن بعدما قررت شركة Intel الإنسحاب من سوق مودمات 5G المصممة للهواتف الذكية، فقد أصبحت كوالكوم هي الخيار الوحيد أمام شركة آبل.

ومع ذلك، كانت هناك أيضًا تقارير تدعي أن شركة آبل قد تتطلع إلى تصميم مودمات 5G الخاصة بها، والآن صدر تقرير جديد من موقع The Information يشير إلى أن هواتف iPhone التي تضم مودم 5G التابع لشركة آبل نفسها لن تصل حتى العام 2025 على أقل تقدير. وبالتالي، هذا يعني أن شركة آبل ستستغرق من 5 إلى 6 سنوات قبل أن تتمكن من تطوير مودم 5G الخاص بها، وهذا على إفتراض أنه لن يتم في السنوات الخمسة أو الستة القادمة إستبدال تكنولوجيا 5G بتكنولوجيا 6G، وأننا لا نزال نستخدم الهواتف الذكية.

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أما السبب وراء إنتظار آبل لكل هذا الوقت، فذلك لأن تطوير المودم الخاص بها يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا مع تحديد العام 2025 كموعد نهائي. ومن قبيل الصدفة، يدعي التقرير أن هذا يرجع إلى توقيع الشركة على إتفاقية ترخيص مع كوالكوم كجزء من التسوية الخاصة بها. ويقال بأن إتفاقية الترخيص هذه سارية لمدة 6 سنوات، مما يعني أن شركة آبل لن تتمكن من البدء في إستخدام التقنية الخاصة بها إلا بعد ذلك.

على أي حال، يبدو أننا سنضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نرى هواتف iPhone المزودة بمودمات 5G المصممة من قبل شركة آبل، لذلك لا تحبس أنفاسك منذ الآن.