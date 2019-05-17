Huawei وسامسونج تسويان معركتهما القانونية، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب ما ورد، فيبدو أن الشركة الأولى والشركة الثانية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية توصلتا لحل ينهي معركتهما القانونية المستمرة، على الأقل وفقًا لوكالة الأنباء الآسيوية Nikkei.

كانت شركتا سامسونج و Huawei منخرطتين في أكثر من 40 نزاعًا مختلفًا بشأن تكنولوجيا 4G وبراءات الإختراع الأخرى في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفي العديد من البلدان الأخرى حول العالم. لم يتم الإعلان عن تفاصيل التسوية، وهذا يعني أننا لا نعرف ما إذا كانت التسوية تشمل دفع إحدى الشركتين للشركة الأخرى. ومع ذلك، يقال الآن بأن شركتي Huawei وسامسونج قد بدأتا تركزان على إتفاقية مشتركة لترخيص براءات الإختراع الأساسية بينهما.

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في الصيف الماضي فقط، قامت شركة سامسونج بحل معركتها القانونية المستمرة مع آبل أيضًا. لقد شهد سوق الهواتف الذكية إنخفاضًا طفيفًا على مستوى الشحنات منذ العام 2018 وتأثرت شركة سامسونج بشكل كبير بالركود. ومن ناحية أخرى، شهدت الحصة السوقية لشركة Huawei نموًا مثيرًا للإعجاب حيث نجحت في بيع هواتف أكثر من ذي قبل في كل ربع مما خول لها تخطي شركة آبل في نهاية المطاف ومواصلة تضييق الخناق على شركة سامسونج المتصدرة للسباق.