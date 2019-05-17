شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" تحذف حسابات شركة إسرائيلية تستهدف التدخل فى انتخابات دول أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "فيس بوك" أنها حذفت المئات من الصفحات والحسابات المزيفة التى كانت تديرها شركة إسرائيلية بهدف التدخل فى انتخابات دول إفريقية، من بينها تونس.

وكشف بيان للشركة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم أن شركة "أرخميدس" الإسرائيلية أنفقت أكثر من 800 ألف دولار على إعلانات فى "فيس بوك"، وأن حساباتها كانت تضم نحو 3 ملايين متابع.

وقال البيان الذى صدر أمس إن أصحاب شركة أرخميدس "استخدموا حسابات مزيفة، وقدموا أنفسهم كمواطنين محليين ووسائل إعلامية محلية، ونشروا ما زعموا أنه معلومات مسربة عن سياسيين".

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وأشار إلى أن الشركة الإسرائيلية "استهدفت فى المقام الأول نيجيريا والسنغال وتوجو وأنجولا والنيجر وتونس، ولكن لديها أيضا بعض النشاطات التى تستهدف أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا".

وذكرت شبكة "CNN" أنها سعت إلى الحصول على تعليق من الشركة الإسرائيلية المعنية، إلا أن جهودها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

ونُقل عن موقع إلكترونى يتبع مجموعة أرخميدس تباهيه بأن فرقها "لعبت أدوارا مهمة فى العديد من الحملات السياسية والعامة، من بينها الانتخابات الرئاسية وغيرها من مشاريع التواصل الاجتماعى فى جميع أنحاء العالم"، مضيفا فى السياق ذاته "لقد تأسست أرخميدس، وتعمل فى مجال فريد من نوعه داخل مجال وسائل الإعلام الاجتماعية، وما زالت مستمرة".