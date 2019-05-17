انخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضاً فى درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة...