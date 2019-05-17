شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. تعرف على مارتن كوبر مخترع الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم من وراء هاتفك المحمول الذى تحمله بين يديك طول الوقت وتمارس من خلاله شئون حياتك المختلفة، إنه المخترع مارتن كوبر الذى ابتكر الهاتف المحمول في عام 1973، حيث تم تسجيل اختراع كوبر في 17 أكتوبر من هذا العام.

ووفقًا لما ذكره موقع "who invented it"، تم إجراء أول مكالمة هاتفية من جانب كوبر قبل شهور من التقدم بطلب للحصول على براءة الاختراع، في 3 أبريل 1973.

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مارتن كوبر

وبعد فترة قصيرة، بدأت الشركات في صنع الشبكات الخلوية، وأطلقت عددًا من الهواتف المحمولة، رغم أنها كانت كبيرة وثقيلة فى البداية، كانت المرحلة التالية في تاريخ الهاتف الخلوي هي تطوير هواتف الجيل الثاني، فقد كانت من بين أقدم أنظمة الهواتف 2G GSM وIDEN وIS-95.

وكان مارتن كوبر مهندس أمريكي فى الأساس، وحصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد إلينوي للتكنولوجيا، وكذلك درجة الماجستير، حيث نشأت فكرة ابتكار الهاتف المحمول لدى كوبر في أوائل السبعينيات، ولم يكن هناك قنوات اتصال إلا عدد قليل من القنوات اللاسلكية لإجراء المكالمات، وغالبًا ما كان المستخدمون يضطرون للانتظار لفترة طويلة في انتظار إتاحة قناة اتصال.