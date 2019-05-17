شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استكمال أول رحلة لتاكسى طائر من شركة Lilium وسعر الرحلة 70 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت Lilium، وهى شركة التاكسى الطائر الألمانية الناشئة، أول رحلة طيران لطائرة الإقلاع والهبوط الكهربائية التى طورتها خلال السنوات الماضية، وجمعت الشركة 100 مليون دولار فى حملة التمويل الأخيرة، كما تقدمت العام الماضى بطلب للحصول على الموافقة التنظيمية فى أوروبا والولايات المتحدة، ووظفت أول مسؤول مالي.



التاكسى الطائر

ووفقا لموقع "تك انسايدر" البريطانى، تبدو سيارات الأجرة الطائرة فكرة مجنونة، لكن كبير المسؤولين التجاريين فى الشركة، ريمو جربر، يقول إن خطتهم قد تكون أكثر منطقية من الشركات الأخرى التى تعمل على نفس الفكرة مثل أوبر.



تصميم التاكسى

ويعتقد جربر أن شركة Lilium يمكن أن تقدم رحلات تاكسى جوى بقيمة 70 دولارًا فى أوروبا بحلول عام 2025، لكنها تحتاج أولاً إلى حل المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية وإثبات أن طائراتها آمنة للبشر.

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وقد تكون السيارة الطائرة هى الموجة الكبيرة التالية للنقل بعد سيارات الأجرة عند الطلب، والدراجات البخارية، وغيرها من الوسائل التى سيطرت على المشهد خلال السنوات الماضية.

وتعد Lilium من بين مجموعة من الشركات الناشئة التى تعمل على سيارات الأجرة الطائرة، التى تنقلك حول المدن أو فيما بينها مقابل سعر رحلة تاكسى طويلة.



جانب من التاكسى

وتجادل إدارة Lilium، بأن بمجرد تشغيل سيارتها، ستعمل بطريقة مختلفة تمامًا عن Uber، وسوف يكون الراكب قادرًا على طلب سيارة أجرة جوية عبر التطبيق.