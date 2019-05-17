"الأرصاد": انخفاض بدرجات الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 35

كتب: أيمن حمزة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا الجمعة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المتوقعة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية اليوم، إن غدا الجمعة سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة على أغلب...