دو تحصد جائزة "أفضل مزود لخدمات أمن المعلومات المدارة" في حفل جوائز مؤتمر "شركاء...

دبي - الخليج 365 :

حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة "أفضل مزود لخدمات أمن المعلومات المدارة" في الشرق الأوسط في حفل جوائز مؤتمر "شركاء فورتينيت 2019". ونالت دو هذه الجائزة نظير جهودها الرائدة في مجال تعزيز حماية أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أندي وارد، نائب الأول للرئيس لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "مع التغيرات السريعة التي يشهدها مجال الأعمال نتيجة التحول الرقمي، أصبحت الحاجة إلى حلول شاملة لمواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية ضرورة ملحة في وقتنا الحالي. ونحن في دو فخورون بالمساهمة في تعزيز حماية أمن معلومات عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن ملتزمون بمواصلة الابتكار في هذا المجال لضمان حصول عملائنا من المؤسسات على أفضل التقنيات والحلول والخبرات الممكنة لتعزيز كفاءة وأمن عملياتهم في المستقبل."

مُنحت الجائزة لشركة دو على هامش فعاليات مؤتمر "شركاء فورتينت" الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول أمن المعلومات عالية الجودة، والذي عُقد في فندق ياس في أبوظبي يوم 1 مايو 2019، حيث كرمت شركة "فورتينيت" في هذا الحدث شركاءها والموزعين في دول مجلس التعاون الخليجي.