هواوي تطلق قاعد بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل ونظام التخزين الأفضل في العالم

دبي - الخليج 365 :

لاحقاً لإعلانها عن استراتيجية وحلول ورقاقات الذكاء الاصطناعي الرائدة على مستوى العالم كونها تتناسب مع كافة السيناريوهات لجميع القطاعات والصناعات، خطت هواوي اليوم خطوة جديدة على طريق ترسيخ ريادتها في مجال منتجات وحلول تقنيات الذكاء الاصطناعي بإعلانها في بكين عن إطلاق قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل GaussDB وكذلك نظام التخزين FusionStorage 8.0 الأفضل أداءّ في العالم اليوم. وبذلك تكون هواوي قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق إعادة تعريف البنية التحتية للبيانات من خلال الاعتماد على نهج جديد يتمثل بدمج معالجة البيانات باستراتيجية الذكاء (Data+Intelligene).

وبالتوازي مع إطلاقها لقاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل، عملت هواوي على تلبية احتياجات التخزين الضخم والذكي للبيانات في العالم الرقمي بإطلاقها لنظام التخزين "فيوجن ستور 8.0" الذي يرفع معايير أداء أنظمة التخزين وحجمها وإدارتها، ويقدم ميزات مبتكرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، من أهمها دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة التخزين على مدار دورة الحياة الكاملة، بدءًا من تخطيط الموارد وتوفير الخدمات وحتى تحسين النظام والتنبؤ بالمخاطر ومواقع الخلل. ويعني ذلك توفير مزيدً من السلاسة والدقة واالمميزات في عمليات البحث والتوليف والتشخيص والتعافي الذاتي. وتستخدم قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل الجديدة نظرية المفاضلة لإنشاء أول خوارزمية ذاتية الضبط، مما يحسن الأداء بأكثر من 60٪ في عمليات هامة وحيوية مثل التحليلات عبر الشبكة وإجراء التحويلات المالية .

بإطلاقها لقاعدة بيانات ونظام تخزين الذكاء الاصطناعي الجديدين، تعيد هواوي تعريف البنية التحتية للبيانات والحوسبة والتخزين ومعالجة البيانات لترفع بذلك طاقة الحوسبة وكفاءة التخزين وتقلل من التكلفة، وتمهد الطريق للبيانات الأكثر ذكاءً وقيمة بالنسبة للمستهلك وعالم المال والأعمال على حد سواء..

حتى اليوم، تم نشر حلول البيانات الضخمة والتخزين من هواوي في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم أكثر من 1500 عميل. وقد تم تبني هذين الحلين من قبل أكثر من 500 شريك تجاري حول العالم، وتستخدم على نطاق واسع في صناعات حيوية كالمالية والاتصالات والحكومة والطاقة والرعاية الصحية والتصنيع والنقل. وقد أطلقت هواوي 13 خدمة خاصة بقواعد البيانات، بما في ذلك خدمات مستودع البيانات على السحابة للعملاء في الصناعة. وبحسب أحدث دراسات السوق وتقرير 2018 الخاص بحصة سوق التخزين المعرف بالبرمجيات من شركة آي دي سي العالمية للأبحاث، هواوي هي الأولى عالمياً في مجال حلول الحوسبة والتخزين الذكية الضخمة.

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تتمسك هواوي بمبادئ الانفتاح والتعاون والنجاح المشترك وتعمل بنشاط مع العملاء والشركاء على تعزيز النظام الإيكولوجي لصناعة قواعد البيانات والتخزين الذي يتكون من تطبيقات الصناعة والمنصات والأدوات والمنظمات والمجتمعات. وقد أقامت هواوي شراكات طويلة الأمد مع موردي البرامج المستقلين، وتتعاون مع شركاء عالميين متخصصين لتحقيق مزيد من الابتكارات في مجال المنصات والأدوات الخاصة بحوسبة وتخزين البيانات، كما أنها مساهم نشط في عملية تعريف وتطوير وإقرار المعايير والمقاييس الخاصة بذلك من خلال عضويتها في المنظمات العالمية المتخصصة بذلك.

ويتوقع تقرير رؤية صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تجريه هواوي سنوياً أن حجم البيانات العالمية سيرتفع من 32.5 زيتا بايت في 2018 إلى 180 زيتا بايت في عام 2025. وسيتضاعف الطلب على الطاقة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي كل ثلاثة أشهر، وسيزداد نسبة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 80٪ بحلول عام 2025.

وفي حفل الإطلاق، أكد دايفد وانغ المدير التنفيذي لمجلس إدارة هواوي ورئيس الاستراتيجية والتسويق، أن المجتمع البشري قد دخل حقبة العصر الذكي، وأصبحت البيانات وسيلة جديدة للإنتاج، وبات الذكاء الاصطناعي قوة إنتاجية جديدة يعول عليها الكثير، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك أو تطوير أعمال الشركات بزيادة كفائتها وتخفيف نفقاتها وقدرتها على التعامل مع الأنشطة المتعددة والمهام المعقدة. وستصبح قواعد البيانات التي تتميز بالتعددية والذكاء والاندماج والتكامل ركائز أساسية للبنية التحتية للبيانات في صناعات مثل المالية والحكومة والاتصالات.