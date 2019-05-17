شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الوضع الهادئ"..ميزة جديدة من أوبر تجبر السائق على عدم فتح أحاديث مع الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Uber عن توفير بعض المزايا الإضافية للمستخدمين الذين يختارون خدمة Uber Black و Uber Black SUV ذات السعر الأعلى والتى تتوفر فى عدد محدود من دول العالم، إذ أصبح من الممكن للمستخدمين الذين يرغبون فى عدم الانخراط مع السائق فى أى المحادثة وتقليل الكلام إلى الحد الأدنى تحديد "الوضع الهادئ" .



اوبر

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، يمكنهم الاستمتاع بمزايا أخرى أيضا مثل حرية اختيار درجة حرارة داخلية معينة، ووقت إضافى للعثور على سيارة سائقهم بعد أن وصلت، ويمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى خط مخصص لدعم العملاء وما تصفه Uber بأنه "احترافى".

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وقال أيدين كجر، كبير مديرى المنتجات فى أوبر، فى بيان صحفي، إن الشركة تدرك أن المستخدمين الذين يختارون خدمة Uber Black و Uber Black SUV "يريدون تجربة عالية الجودة فى كل مرة يركبون فيها.