شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 آلاف دولار مقابل الاستقالة.. أمازون تسرح موظفيها لاستبدالهم بالروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة أمازون استبدال بعض موظفيها البشر بالربوتات، حيث أضافت الشركة التكنولوجية عدد من هذه الآلات فى البداية ببعض المخازن خلال السنوات الأخيرة، والتى تفحص وتمسح البضائع وتغلفها فى ثوان وتضعها فى صناديق مخصصة، ضمانا لزيادة السلامة وسرعة التسليم.

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وكشفت تقارير حديثة لوكالة رويترز أن الشركة استعانت باثنين من هذه الروبوتات، فى عشرات المخازن الأخرى، مما يعنى تسريح 24 موظف فى كل مخزن منهم على الأقل، أى نحو 2000 شخص، لذا قررت الشركة تقديم مكافآت مالية لموظفيها إذا قدموا استقالتهم، وبدءوا العمل بخدمة توصيل البضائع.

وستعطى أمازون كل موظف يوافق على الاستقالة والعمل بخدمة التوصيل نحو 10000 دولار، كما أكدت أن هذا العرض يشمل العاملين بدوام جزئى وكامل وأيضاً عمال المستودعات، فسيكون بإمكانهم استئجار شاحنات الشركة ودفع رواتبهم لمدة 3 أشهر.