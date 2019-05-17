كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Ergon”…تطبيق تدريبي جديد سيساعدك على ضبط أنظمة آلتك الرياضية

متابعة-سنيار: إذا كنت تمتلك آلة Concept2 الرياضية، فقد تكون مهتمًا بالتطبيق التدريبي الجديد المسمى Ergon، والذي تم إنشاؤه لمساعدتك في ضبط أنظمة آلتك الرياضية.

وقال مطورو التطبيق أن المستخدمين الجدد يرغبون في تعلم كيفية استخدام أجهزتهم بأمان وفعالية، وفي الوقت الحالي، يجب عليهم البحث في الويب عن مقاطع الفيديو التعليمية الموجودة هناك، ولكنها تأتي بمستويات مختلفة من الجودة والطول والفعالية، ولتجنيبهم هذا التعب، تم إنشاء Ergon، الذي يجمع مكتبة من مقاطع الفيديو المختصرة عالية الجودة التي تُعلم المستخدمين الجدد استخدام آلاتهم بطريقة رائعة.

التطبيق مبني على أحدث منصة تطوير لدعم أنظمة التشغيل Android و iOS، وهو متوافق مع مجموعة واسعة من أحجام الشاشة، من الهواتف المدمجة إلى الأجهزة اللوحية الكبيرة، ويعمل مع جميع الآلات الثلاثة Concept2 – RowERG ،BikeERG و SkiERG.

تطبيق Ergon متاح للدعم على منصة التمويل الجماعي Kickstarter.