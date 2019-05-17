كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الصين تحظر جميع الإصدارات اللغوية من ويكيبيديا

متابعة-سنيار: تم حظر النسخة الصينية من الموسوعة على الإنترنت في البلاد منذ عام 201 ، لكن بي بي سي أفادت (ومؤسسة ويكيميديا ​​أكدت) أن جميع الإصدارات اللغوية من ويكيبيديا محظورة الآن في الصين القارية.

وقالت مؤسسة ويكيميديا ​​الواقع مقرها فى سان فرانسيسكو، وتدير موسوعة ويكيبيديا، في بيان” “في أواخر أبريل، اكتشفت مؤسسة ويكيميديا ​​أن ويكيبيديا لم تعد متاحة في الصين، وبعد التحليل الدقيق لتقاريرنا عن الحركة الداخلية، يمكننا أن نؤكد أن جميع الإصدارات اللغوية من ويكيبيديا محظورة حاليا في البلاد”.

وقامت خدمة مراقبة حظر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم OONI، بجمع بيانات حول كتلة ويكيبيديا الصينية، وخلص إلى أنه “تم حظر طبعات متعددة اللغات من ويكيبيديا في الصين اعتبارا من أبريل 2019.”

تعمل الصين على حظر مواقع إنترنت معينة، بما في ذلك Google و Facebook و Twitter و YouTube، منذ سنوات، ولكن جميع الإصدارات من ويكيبيديا ظلت متاحة باستثناء الصينية، وقالت ويكيميديا ​​إنها لم تتلق أي إشعار بالتحرك الصيني.

تم حظر ويكيبيديا في تركيا منذ عام 2017، وتم حظرها بشكل متقطع في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية وفنزويلا.