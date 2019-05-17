شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لفلتر سناب شات لعدم مراعاة مشاعر المتحولات جنسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فمن المرجح أن تكون صادفت الصور الملتقطة بفلتر سناب شات الجديد الذى يحول وجوه الرجال لنساء والعكس، إذ يرصد الفلتر ملامح الوجه ويبدأ فى تحويلها، إذ يضيف شعر ومستحضرات تجميل للرجال ولحية وشنب وشعر قصير للنساء، وتكون النتيجة صورة مضحكة بشكل كبير.



فلتر سناب شات

وعلى الرغم من أن معظم مستخدمى Snapchat يرون على الأرجح أن هذا النوع من الفلاتر أمر مسلى ولا يضر بأى شخص، فقد عبر البعض فى عدد من دول العالم عن مخاوفهم منه.

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ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، هناك بعض المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا، يقولون إنهم يرون كل يوم بمعدلات تنذر بالخطر أن النساء المتحولات جنسيا على وجه الخصوص يتعرضن للاعتداء ليعيشن حقيقتهن.

وانتقل البعض أيضًا إلى Twitter للتعبير عن مخاوفهم بشأن الفلتر، وأنه يكون جارح للمتحولين جنسيا.