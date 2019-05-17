شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة طيران تطور طائرة أسرع 5 مرات من الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت شركة جديدة لسباق تطوير الطائرات الأسرع من الصوت، إذ تسعى شركة هيرميوس لتطوير طائرة، أسرع 5 مرات من الصوت، يمكنها نقل الركاب من مدينة نيويورك إلى لندن فى غضون 90 دقيقة فقط.

وفقًا لتقارير متعددة، تلقت الشركة تمويلًا أوليًا لتطوير تكنولوجيا الدفع الأسرع من الصوت، التى تأمل فى أن تشغل الطائرات التجارية خلال العقد المقبل، لكن لم يتم الكشف عن مبلغ التمويل.

وقالت هيرميوس إن طائراتها ستنطلق بسرعات تبلغ 3300 ميلاً فى الساعة بمدى يصل إلى 4600 ميل، وسيتم تشغيلها فى الغالب بواسطة التكنولوجيا الحالية.



الطائرة

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وفقًا لموقع Ars Technica ، سيتم تطوير طائرة الشركة من التيتانيوم، وتتطلع الشركة إلى إصدار تجريبى عملى جاهز فى السنوات الخمس المقبلة.

وتضم الشركة اثنين من كبار المديرين السابقين فى شركة Blue Origin وهى شركة الفضاء المدعومة من جيف بيزوس، بالإضافة إلى موظفين سابقين فى SpaceX، المملوكة لإيلون موسك.

وقال روب مايرسون، الرئيس السابق لشركة Blue Origin فى بيان: "بفضل خبرة من أفضل الشركات، فإن فريق Hermeus فى وضع جيد لتعطيل صناعة الصوتيات".