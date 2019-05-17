شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجذب المتسوقين.. جوجل ستعرض مزيدا من الإعلانات فى تطبيقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت شركة جوجل عن مجموعة جديدة من المزايا المتاحة للمعلنين، من أجل استهداف مستخدمى الهواتف الذكية، حيث أتاحت الشركة المزيد من الخيارات التفاعلية الجديدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن الآن عرض مجموعة من الصور داخل "بحث جوجل" للمعلنين، لضمان تفاعل المستخدمين معها، والتبديل بين الصور، كما ستكون هناك إعلانات ضمن المحتويات المنشورة، واستكشاف المقالات الجديدة فى التطبيق الرسمى أو صفحة الموبايل.



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وكشفت جوجل أنها تسعى أن تجعل هذه الاعلانات مميزة وملفتة للانتباه سواء بموقع وجودها أو بطريقة عملها، وإذا حصلت الوحدات الإعلانية فى معرض الصور على تفاعل أكثر من المستخدمين بنحو 25%، وذلك بحسب نتائج الاختبارات الأولية مقارنة بإعلانات البحث التقليدية.

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وأشار التقرير إلى أن هذه الإعلانات ستكون متاحة فقط لمستخدمى خدمات جوجل عبر الهواتف الذكية فقط، كما أنها ستكون متاحة فى البداية فى عدد محدود من الدول.

وقد أدخلت جوجل الكثير من التغييرات على طريقة عرض الإعلانات خلال البحث على الهاتف الذكي، فعلى سبيل المثال، عند البحث عن فيلم أو مقطع موسيقى معين، يمكن عرض مجموعة من الصور كملصق الفيلم الرسمى وصور من داخله مع معلومات إضافية عن مواعيد العرض ومراجعات المستخدمين وغيرها.