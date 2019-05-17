BOSE تجلب إطارات BOSE FRAMES إلى دولة الإمارات

أعلنت شركة Bose عن طرح تشكيلتها من إطارات Bose Frames – الأجهزة القابلة للارتداء من العلامة الشهيرة – في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجمع التشكيلة الجديدة بين المظهر الأنيق والحماية التي توفرها النظارات الشمسية مع أرقى مستويات الأداء لسماعات الرأس، إلى جانب كونها أول إطارات توفر تجربة صوتية مدعومة بتقنيات الواقع المعزز على مستوى العالم.

وتتوفر التشكيلة الجديدة مع عدسات Bose Frames Lens، التي تتألق إما بألوان متدرجة أو بمظهر عاكس، مع إمكانية تبديلها بكل سهولة لتغيير مظهرها وألوانها وتقليل وصول الوهج الضوئي إلى العين.

وعلاوة على مظهرها الأنيق الذي يضاهي أفخر النظارات على مستوى العالم، فإن الشركة زودت الإطارات الجديدة بأصغر أنظمة Bose الصوتية وأنحفها وأقلها وزناً على الإطلاق.

واستناداً إلى تصميمها الفريد الذي لا يتضمن أجزاءً داخل الأذن، فإن الإطارات ترتقي بأنظمة الصوتيات المصغرة، والتحكم الصوتي، وتجارب الصوت الشخصية نحو مستويات جديدة كلياً، ما يتيح للمستخدمين إمكانية الاستماع للموسيقى والمعلومات الصوتية، وإجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها، والوصول إلى أنظمة المساعدة الافتراضية، مع الحفاظ على كامل الخصوصية.

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وتمزج الإطارات الجديدة بين المظهر الرائع والأداء العملي عالي المستوى، وتتحول الإطارات إلى نظارات شمسية ذات جودة عالية وإمكانات متنوعة للتعديل من خلال إتاحة مجموعة من العدسات الجديدة، لكنها سرعان ما تتحول إلى سماعات للرأس تربط المستخدم مع جهات الاتصال، وشبكة الإنترنت، وكامل المحتوى على هاتفه المحمول.

ونجحت هذه الإطارات بإحداث نقلة نوعية في مجال الأجهزة القابلة للارتداء منذ إطلاقها للمرة الأولى في الولايات المتحدة قبل 6 أشهر.

نظارات شمسية مذهلة مع عدسات قابلة للتبديل

تأتي إطارات Bose Frames بتصميمين مميزين يجسدان الأناقة بأبهى تفاصيلها وهما: Alto، مربع الشكل مع زوايا بارزة؛ و Rondo، المستدير وصغير الحجم.

ويمتاز كلا النموذجين بقدرتهما على حجب 99 في المئة من أشعة الشمس فوق البنفسجية ذات الموجات الطويلة والمتوسطة، ويبلغ وزن كل منهما 45 جراماً، ويأتيان ملحقين بعدسات ذات تدرجات لونية موحدة يمكن استبدالها بسهولة بإكسسوارات الإطارات من العدسات الجديدة.

وتتوفر عدسات غير مستقطبة ذات تدرجات لونية زرقاء متوافقة مع كلا النموذجين، إلى جانب إتاحة خيار الحصول على عدسات مستقطبة عاكسة باللون الفضي لإطارات Alto، وعاكسة بلون الذهب الوردي لإطارات Rondo.

وتتكامل جميع نماذج العدسات مع الطابع العصري ذو اللمسات البسيطة الذي توفره إطارات Bose Frames، بما في ذلك المفاصل الفولاذية المطلية بالذهب ودبابيس الشحن، كما توفر جميعها المستويات ذاتها من الحماية ومقاومة الخدوش والكسر التي تتوفر في العدسات القياسية للمنتج.

أجهزة صوتية شخصية

تؤدي إطارات Bose Frames وظيفة سماعات الرأس اللاسلكية، وتمتاز بتصاميمها الهندسية الفريدة التي تتجاوز مفهوم الحجم مقابل الأداء لتقديم تجارب استماع شخصية منقطعة النظير.

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وتم تركيب مجموعة صوتية فائقة الدقة والصغر في الجهة الداخلية لذراعي الإطار – بدلاً من استخدام سماعات الأذن التقليدية أو المكونات الصوتية المتصلة – لتقديم تجربة صوتية مذهلة يسمعها المستخدم وحده.

وبهدف إتاحة خاصية التحكم باللمس والتحكم الصوتي، فقد جرى تركيب ميكروفون مصغر وزرًا لتعدد المهام على الجهة اليمنى لهيكل الإطار من أجل التحكم بوظائف الطاقة، والاقتران، ونظامي المساعدة الشخصية الافتراضية سيري Siri ومساعد جوجل Google Assistant، وإجراء المكالمات وتوجيه الأوامر، أو إيقاف الأغاني وتخطيها.

ويتيح تطبيق Bose Connect للهواتف المحمولة مزايا التحكم الإضافية المستخدمة حالياً، إلى جانب إمكانية تحديث البرمجيات لتوفير تجارب جديدة في المستقبل، مثل منصة Bose AR المدعومة بتقنية الواقع المعزز.

أجهزة قابلة للارتداء توفر تجارب صوتية مدعومة بتقنيات الواقع المعزز

تتوافق إطارات Bose Frames مع Bose AR، أول منتج تجاري مدمج مع منصة صوتية مدعومة بتقنيات الواقع المعزز من Bose، وبخلاف نظارات الواقع المعزز والمنصات الأخرى، لا تقوم منصة Bose AR بتغيير ما يراه المستخدم، أو بدمج عدسة كاميرا ناتئة في الإطار.

كما لا تتطلب الإطارات استخدام الكاميرا في الهاتف المحمول لتركيب صور الأجسام التي يراها المستخدم، وتتعرف، بدلاً من ذلك، على المكان الذي يتواجد فيه المستخدم باستخدام مستشعر حركة يغطي 9 محاور ونظام تحديد المواقع GPS الموجود في هاتفه العامل بنظام آي أو إس iOS أو أندرويد.

وتضيف الإطارات طبقة من الصوت عبر تطبيقات Bose AR لتتمكن من الربط بين المكان والزمان، مع إمكانات خاصة بالسفر، والتعلم، والترفيه، والألعاب، وغيرها.

ويمكن الحصول بكل سهولة على جميع هذه المزايا عبر التحميل والاستماع، ما يزيد من ميزات إطارات Bose Frames بمرور الزمن.

البطارية والتخزين

تستند إطارات Bose Frames في عملها إلى بطارية ليثيوم يمكن وصلها مع الكابل المزود بدبوس للشحن، وتصل معدلات الاستماع الوسطية في حالة التشغيل المستمر إلى 3.5 ساعة، و 12 ساعة في حالة التوقف المؤقت، ويمكن إعادة شحن الإطارات بالكامل خلال أقل من ساعتين، ويتوفر هذا المنتج مع كيس قماشي وحقيبة للحماية لتخزين الإطارات وحمايتها.

التفاصيل والتوافر

تأتي إطارات Bose Frames باللون الأسود المطفي وبنموذجين أساسيين هما الكبير (Alto) والصغير (Rondo)، وتتوفر الإطارات للشراء بسعر 849 درهمًا إماراتيًا، بينما يبلغ سعرها مع مجموعة عدسات Bose Frames Lens غير المستقطبة والمستقطبة 99 درهمًا إماراتيًا، و 129 درهمًا إماراتيًا على التوالي.

وتتاح المجموعة بأكملها للشراء اعتباراً من 21 مايو في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن تحميل تطبيقات Bose AR عبر تطبيق Bose Connect، ومتجر تطبيقات iOS App Store. وتتوفر إطارات Bose Frames وإكسسواراتها عبر مجموعة مختارة من المتاجر، بالإضافة إلى متاجر Bose.