بنك الطاقة بوست أب مع وصلة USB-C من بلكن

يُشكل بنك الطاقة بوست أب Boost Up 20K من بلكن Belkin خياراً مناسباً تماماً لهدية العيد أو التخرج، ويمكن تقديمها للأصدقاء أو أفراد الأسرة، وهو يأتي مع وصلة شحن USB-C لشحن مختلف الأجهزة المتوافقة أثناء التنقل.

ويأتي بنك الطاقة عالي السعة من بلكن باللون الأسود غير اللامع، وهو مصمم خصيصاً لشحن الأجهزة ذات المنفذ USB-C، التي تشمل ماك بوك MacBook، وآيباد برو iPad Pro، وآيباد iPad، وآيفون iPhone، وسويتش من نينتندو Nintendo Switch، وسيرفس برو من مايكروسوفت Surface Pro.

وتدعم الوصلة USB-C المرفقة بالشاحن تقنية الشحن USB Power Delivery 2.0 بقدرة 30 واطًا لشحن أي جهاز USB-C بسرعة، فضلاً عن إعادة شحن بنك الطاقة نفسه بالطاقة.

ويُبسط هذا الحل من بلكن عملية الشحن، علاوة على سهولة حمله وتوضيبه، فيما يشتمل كذلك على وصلة USB-A إضافية تتيح شحن الأجهزة القديمة بطريقة أسرع.

ويعاني المستخدمون من مشكلة إيجاد مكان مناسب لشحن جهاز ماك بوك، وآيفون في الوقت نفسه، فضلاً عن مشكلة حمل وصلات متعددة، وذلك وفقاً لفؤاد مير، مدير إدارة المبيعات لدى بلكن الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي قال: يعتبر بنك الطاقة بوست أب 20K من بلكن مع وصلة USB-C حلاً أنيقاً وسهل التوضيب، ما يجعله هدية رائعة لمناسبات العيد والتخرج.

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ويكفل بنك الطاقة العامل بقدرة 20100 ميلي أمبير مسألة إمداد الأجهزة بطاقة وفيرة، إذ بإمكانه مد جهاز ماك بوك بما يصل إلى 28 ساعة إضافية من الطاقة، لجعله مناسباً للاستخدام لفترات طويلة، أو عرض عدد من الأفلام المتتابعة في مواقع خارجية.

وتتمتع بطاريات الشحن من بلكن بسمعة عالمية في مجال السلامة، وتشتمل على أجهزة استشعار تراقب الحرارة، والفولتية، والدوائر الإلكترونية، لمنع حدوث أي فرط في حرارة بنك الطاقة والإضرار به.

وتعمل الحرارة الزائدة، أو تقلبات الفولتية، أو التشوهات في الدوائر الإلكترونية على تنشيط قاطع يوقف البطارية على الفور عن العمل، من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة.

وبات بنك الطاقة بوست أب 20K من بلكن مع الوصلة المرفقة USB-C متاحاً لدى جميع متاجر الإلكترونيات الكبرى، وعبر الإنترنت، مثل فيرجن ميجاستور، وذلك بسعر مقترح قدره 299 درهماً.