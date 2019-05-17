شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يتفوق على فيس بوك فى عدد التحميلات.. والهند كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الانتقادات العديدة التى واجهها تطبيق TikTok الصينى بسبب المحتوى غير المناسب الذى يتم نشره عليه من قبل ملايين من المستخدمين، فإنه يحقق نجاحا كبيرا من حيث الشعبية وعدد مرات التحميل.

إذ سبق وأعلنت شركة ByteDance الناشئة المالكة للتطبيق فى فبراير الماضى، عن أن التطبيق الذى يتمتع بشعبية كبيرة عن تجاوز المليار تحميل فى جميع أنحاء العالم على متاجر التطبيقات، بما فى ذلك الإصدارات الخفيفة وغيرها.

وحديثا كشف تقرير من موقع cbsnews الأمريكى، أن تطبيق TikTok تفوق على فيس بوك من حيث عدد مرات التحميل.

ووفقًا لشركة Sensor Market ، سجلت TikTok أفضل ربع أول لها حتى الآن بالنسبة للمستخدمين الجدد فى الربع المنتهى فى مارس، حيث بلغ عدد عمليات التثبيت الجديدة 188 مليون فى الفترة ما بين 1 يناير و 31 مارس.



TikTok

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وهذه زيادة هائلة بنسبة 70٪ على أساس سنوي، وأضافت منصة التحليلات على مدونتها أن نمو TikTok كان "مدفوعًا إلى حد كبير بالهند التى سبق وحذرت التطبيق، حيث توافد نحو 88.6 مليون مستخدم جديد، مما حقق زيادة تفوق ثمانية أضعاف عن الربع نفسه من العام الماضي.

لذلك شكلت الهند أكثر من 47 ٪ من التنزيلات فى الربع الأول، وبالمقارنة ، أضافت TikTok حوالى 13.2 مليون مستخدم جديد فى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، بزيادة 2.8 مرة عن الربع الأول من السنة المالية 18.

وأفادت "ذى إيكونوميك تايمز" أن "فيس بوك" ، الذى يُستخدم أيضًا على نطاق واسع، احتل المرتبة الثانية بعدد تحميلا 176 مليون فى نفس الفترة، مضيفة أن أكبر جزء (21٪) جاء من الهند أيضا.



تطبيقTikTok

يذكر أن فى نهاية عام 2018، كان Facebook هو التطبيق الأكثر تنزيلًا على مستوى العالم.

وفى العام الماضى، أصدر فيس بوك تطبيقًا يسمى Lasso يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مصممة للتنافس مع TikTok.