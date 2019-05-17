شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتتبع المحتوى المضاد للتطعيمات بأدوات بحث جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير تويترعلى خطى فيس بوك وانستجرام فى إطلاق أطلق أدوات جديدة للمساعدة فى منع انتشار المعلومات الخاطئة المضادة للتطعيمات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال تويتر إنه سيتم توجيه المستخدمين الآن إلى مصدر موثوق للصحة العامة عند إجراء بحث باستخدام كلمات رئيسية محددة مرتبطة باللقاحات.

ويتم طرح الأداة الجديدة على تطبيقات iOS و أندرويد على تويتر، بالإضافة إلى موقعه على سطح المكتب للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والبرازيل وكوريا واليابان وإندونيسيا وسنغافورة ودول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية.

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وأعلن تويتر إن الأداة يتم طرحها كجزء من جهوده لحماية صحة المحادثة العامة على نظامه الأساسي، وبالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة، سوف يظهر إشعار في نتائج البحث الذي يقول "تعرف على الحقائق" ويوجه المستخدمين إلى "لقاحات" ، وهو مورد تديره وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة.

وعلى أجهزة سطح المكتب، سيتم تثبيت تغريدة في أعلى نتائج البحث من HHS.gov، لتوجيه المستخدمين إلى موقع اللقاحات.

وعلى الرغم من نجاح الأداة في منع ظهور المحتوى المضاد للتطعيمات بشكل بارز في نتائج البحث، إلا أنها ليست فعالة في المناطق الأخرى، فلا يزال جانب "من الذي يجب متابعته" على تويتر، والذي يستخدم خوارزمية لتقديم اقتراحات الحساب، يوصي المستخدمين باتباع الحسابات التي تنشر معلومات مضللة ضد التطعيم.