القاهرة 24
أعلنت منصة برنامج watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي انه اثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل و تزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في امن معلومات المنصة و بناء عليه قررت ادارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة ايام ورفع مستوى التامين المعلوماتي.
وقالت إدارة المنصة في بيان رسمي لها، عن إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها و تتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها...
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إطلاق برنامج watch it مجاناً بعد تعرضه للقرصنة والسماح للمشتركين باسترداد أموالهم (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.