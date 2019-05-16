تكنولوجيا: Asus تكشف رسمياً عن هاتف Zenfone 6 بمعالج Snapdragon 855 ومزايا رائدة بسعر منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أسوس اليوم عن أحدث هواتفها Zenfone 6 بالعديد من المزايا الرائدة التنافسية والتصميم المميز وفي نفس الوقت الحفاظ على سعر منافس للهواتف الرائدة.

يأتي هاتف Zenfone 6 والذي يحمل أيضاً اسم ZS630KL بعرض لا يزيد عن 75mm وذلك من أجل راحة أكثر أثناء الإستخدام مع شاشة كاملة مقاس 6.4 بوصة IPS LCD مع زجاج Gorilla Glass 6،وتغطي مساحة 92% ولا تحتوي على أي نتوء ولا كاميرا أمامية ولكن بدلاً من الكاميرا التقليدية تأتي فكرة كاميرة منبثقة ألية دوارة تجعل من الكاميرا الخلفية المزدوجة تتحول للأمامية، وتقول الشركة أنها جربت ألية الكاميرا 100 ألف مرة وتعمل بكفاءة، وهذا العدد يعادل 28 سيلفي في اليوم لمدة 5 سنوات.

حيث يأتي المستشعر الرئيسي من سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة f/1.8 مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزاوية عريضة 125 درجة، وبدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية لتصوير الفيديو مع مثبت إلكتروني حتى مع صور السيلفي، وقدمت الشركة تحسينات HDR+ ووضع تصوير ليلي لتحسين جودة الصور.

وبالنسبة لمستشعر البصمة قدمت الشركة مستشعر بصمة تقليدي في الجهة الخلفية للجهاز ولم تستخدم تقنية البصمة تحت الشاشة في هذا الإصدار.

ويأتي الجهاز مع ذاكرة عشوائية حتى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، مع معالج Snapdragon 855 ونظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة ZenUI 6 المطورة، مع وعد من الشركة بالتحديث لنظام Android 10 Q وكذلك 11 R في المستقبل.

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كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 18W مميز بتقنية الشحن السريع، كما يأتي بميزة دعم اثنان من شرائح SIM، مع فتحة بطاقات الذاكرة microSD.

الهاتف سيطرح في في السوق الأوروبية أولاً بسعر 500 يورو ( نفس سعر اصدار العام السابق) ومتاح في الأسواق بداية من 23 من الشهر الجاري

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