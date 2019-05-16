تكنولوجيا: Boosted تطلق أول سكوتر كهربائي بسعر 1600 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Boosted عن أول سكوتر كهربائي Rev يصل إلى سرعة 24 ميلًا في الساعة وبتصميم يقاوم المنحدرات التي تصل إلى ميل 25 درجة، كما يعتمد على الإتصال بتطبيق Boosted على الهاتف.

يصل سكوتر Rev الكهربائي إلى أقصى سرعة 24 ميل في الساعة، بمتوسط 22 ميل كما يمكن أن يدعم السير على المنحدرات المميزة بميل 25 درجة، كما يدعم الإتصال بتطبيق Boosted الحالي ليكشف عن حالة البطارية في السكوتر، والمسافة المقطوعة بالأميال.

أيضاً يضم سكوتر Rev شاشة رقمية تعمل على عرض السرعة التي وصل إليها السكوتر، ويتيح للمستخدم الإختيار بين ثلاثة أنماط من مستويات الطاقة، كما تدعم Boosted السكوتر بتصميم أقرب إلى الدراجة النارية من المقدمة، مع غطاء مطاطي في السطح الواسع لسكوتر Rev، كما تأتي الإطارات بقطر 9.5 إنش، وهي إطارات واسعة مملوءة بالهواء لتدعم ثبات السكوتر.

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أيضاً يأتي السكوتر بمحرك في كل إطار ليدعم التسارع في إطار Rev، كما يأتي بمكابح مميزة بنظام يتيح للمحركات الكهربائية التدوير إلى الخلف، وإعادة الطاقة إلى البطارية من جديد، مما يوفر الحماية للمستخدم مع نظام فرامل سلس.

ويستغرق شحن بطارية سكوتر Rev بالكامل فترة 3 ساعات، كما يصل وزن السكوتر إلى 20.91 كجم، مما يقدم للمستخدم تجربة سلسلة في حمل السكوتر وتخزينه، كما يؤكد Russakow الرئيس التنفيذي لشركة Boosted أن المميزات التي يأتي بها سكوتر Rev الكهربائي في التصميم الذي يدعم المستخدم في الإستخدام المكثف، ويدعم أيضاً تفادي الإزحام المروري يجعل من سكوتر Rev الكهربائي يستحق مستوى التسعير المرتفع 1600 دولار.

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