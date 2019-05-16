الإعلان رسميًا عن الهاتف Asus Zenfone 6 مع كاميرا مزدوجة تمتاز بتصميم فريد من نوعه

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما شوقت لقدومه طيلة الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة Asus أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Assu Zenfone 6 في الحدث الذي عقدته بمدينة فالنسيا الإسبانية. وكما كان متوقعًا، فهذا الهاتف يُمثل الهاتف الرائد الجديد لشركة Asus في السوق هذا العام.

كما تلاحظون في الصور أعلاه وأدناه، فالهاتف Asus Zenfone 6 الجديد يأتي مع تصميم مختلف عن جميع الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالكاميرا. في حين أنه يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة إلا أن تصميمها يبدو غريبًا وجميلاً في نفس الوقت، فقد إستخدمت شركة Asus في هاتفها الرائد الجديد آلية دوارة مختلفة عن تلك الآليات الدوارة التي رأيناها في الهواتف الذكية المزودة بالكاميرات الأمامية المنبثقة، فهذه الآلية الجديدة تسمح بإستخدام الكاميرا الخلفية المزدوجة ككاميرا أمامية، وهذا ما يعيدنا بالذاكرة للوراء إلى الهاتف Oppo N1 وإلى الهاتف Galaxy A80 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج مؤخرًا.

وبالتالي، هذا التصميم سمح لشركة Asus بإستخدام شاشة خالية من القطع أو الثقب تغطي نسبة كبيرة جدًا من واجهة الجهاز، والسماح للمستخدمين المحتملين أيضًا بإستخدام كاميرات ذات جودة عالية جدًا لإلتقاط الصور والفيديوهات الذاتية.

وبغض النظر عن التصميم، فقد ذكرت لنا شركة Asus أن الهاتف Asus Zenfone 6 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 6 وتغطي 92 في المئة من الواجهة، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 8GB، وذاكرة داخلية بحجم يصل 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة Asus كذلك أن الهاتف Asus Zenfone 6 الجديد يضم كاميرتين في الخلف، واحدة بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، في حين تمتاز الأخرى بدقة 13 ميغابكسل وبزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 125 درجة. ومن ناحية أخرى، فهذا الهاتف يضم كذلك ثلاثة أدراج لبطاقات SIM وبطاقة MicroSD، وزر Smart Key بجانب أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ولكنه مؤهل بالتأكيد للحصول على تحديث Android Q مع العلم بأنه يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

وبالعودة إلى الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهي قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية وبتقنية التثبيت الرقمي للصورة. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Asus كذلك بتزويد هذه الكاميرا بالعديد من الأوضاع، بما في ذلك HDR+ Enhanced و Night Mode.

الهاتف Asus Zenfone 6 الجديد يأتي أيضًا مع مكبرات صوتية مزدوجة ويحمل شهادة Hi-Res Audio. وقامت الشركة التايوانية بتضمين سماعات Asus ZenEar السلكية في علبة الهاتف، ولكن في حالة إذا كنت تريد إستخدام السماعات اللاسلكية، فسوف تستمتع بجودة الصوت aptX HD Sound.

عمومًا، سيتم إطلاق الهاتف Asus Zenfone 6 في البداية في أوروبا بسعر 500 يورو، وسيكون معروضًا للبيع على الموقع الرسمي لشركة Asus وفي متاجر التجزئة الأخرى إبتداء من 23 مايو.