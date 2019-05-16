شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. مسبار صينى يستكشف صخورا من عمق القمر بداخل أقدم حفرة على سطحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول العلماء إن الحفرة الأقدم والأكبر على سطح القمر تم إنشاؤها بسبب تأثير قوي لكويكب، وكشف تحليل بيانات مهمة Chang'e-4 الصينية مواد من داخل القمر على سطح الحفرة التي هبط فيها المسبار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقدم الاكتشافات في فوهة "فون كارمان" حيث هبطت المهمة، دليلًا إضافيًا على حدوث تصادم هائل قبل 3.9 مليار سنة على الأقل.



القمر

كما اقترح الباحثون في الدراسة إمكانية نقل المادة من القمر إلى الأرض لمزيد من الدراسة، حيث هبطت بعثة Chang’e-4 الصينية على سطح القمر فى 3 يناير، ويدرس روبوت البعثة Yutu-2 المواد في موقع الهبوط، في حفرة فون كارمان الصغيرة التي تقع داخل سطح القطب الجنوبي.

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وتعد هذه الحفرة هى أكبر وأقدم فوهة تم التقاطها على القمر الصناعي للأرض، والتى تقع على الجانب البعيد من القمر ويبلغ قطرها حوالي 2500 كم.



مركبة فضاء

ويتجول مستكشفYutu-2 الفوهة حاليا ويجمع عينات للعودة بها للأرض، حيث رأى البروفيسور تشونلاي لي وزملاؤه من الأكاديمية الصينية للعلوم اختلافات بين البيانات التي حصلوا عليها مقارنةً بالملاحظات التي تخص المواد السطحية النموذجية الموجودة على القمر.



مهمة الصين على القمر

وتشير نتائج الحفرة إلى وجود بيروكسين منخفض الكالسيوم ومعادن أوليفين، ومن المحتمل أنها حدثت من اصطدام كويكب هائل حدث قبل مليارات السنين.