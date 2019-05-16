علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا تخطط لتصميم طائرة كهربائية وأمازون تبنى مطارا خاصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشمل حصاد التكنولوجيا عن اليوم الخميس عدة أخبار لشركات التكنولوجيا الكبرى أمثال أمازون وأبل وجوجل، وكذلك شركات الفضاء وما تخطط له فى طريقها لاستكشاف العوالم الأخرى، وهنا نعرض لك أبرز هذه الموضوعات للتعرف على ما فاتك من الصباح إلى الآن:

 ناسا تخطط لتصميم طائرة كهربائية لا تصدر أى انبعاثات على الاطلاق

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جيف بيزوس يبدأ بناء مطار مخصص لشركة أمازون بـ 1.5 مليار دولار

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 بيع كمبيوتر نادر لشركة أبل فى مزاد عبر الإنترنت بـ4 ملايين دولار

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 جوجل تحذر مستخدميها من ثغرة بمفتاح أمان Titan Security Key

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 لو فى فجوة زمنية فى الفضاء هتنقلنا عبر الزمن.. ازاى ممكن يكتشفها العلماء؟

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الصين تعلن عن اكتشاف مثير بالجانب البعيد من القمر

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 أبل لن تتمكن من إطلاق آيفون بمودم 5G من إنتاجها قبل 2025

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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