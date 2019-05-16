شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركاء أبل يفكرون فى نقل الإنتاج خارج الصين بسبب الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة حالياً على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، فمن المتوقع فرض ضريبة 25% على بعض المنتجات مثل الهواتف الذكية وبعض الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي جمعت في الصين وشُحنت إلى الولايات المتحدة بما فيها هواتف أيفون.

ووفقا لموقع " phonearena" الهندى، قال أحد المحللين أن فرض الضرائب على الهواتف الذكية سيرفع سعر هواتف أيفون XR على سبيل المثالنحو 160 دولار".

وبدأت عدد من الشركات المصنعة للمنتجات في الصين إلى نقل إنتاجها إلى بلدان آخرى، لكن أوضح "باري لام" المدير التنفيذي لشركة Quanta Computer المنصعة لساعات أبل ووتش، أنه سيحتاج لدعم من سلسلة التوريدات للقيام بذلك.

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وقال "لام": " الشركات المصنعة التي تنقل التجميع إلى الدول الأخري تجنباً للرسوم الجمركية، من المرجح أن تواجه تكاليف أعلى للحصول على الأجزاء والمكونات".

وأضاف لام :" إن الشركة تدرس نقل الإنتاج إلى شرق آسيا، ولكنها لاحظ أن تكلفة نقل الأجهزة التي تم تجميعها بشكل كبير وتكلفة نقل المكونات أكبر من تكلفة الرسوم الجمركية ".

بينما قال سي سي لونج نائب رئيس Quanta Computer أن الشركة اشترت مصانع جديدة في تايوان كجزء من خطط الطوارئ التي أعدتها في النصف الثاني من العام الماضي.

أضاف لونج : " أن أي تحول في الإنتاج من الصين يجب أن يشمل نقل سلسلة التوريد بأكملها ".

