بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الجمعة، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، بواقع 5 درجات، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجة البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا معتدل ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

وكانت الأرصاد، قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، تستمر حتى نهاية الإسبوع، لتنسكر بداية من الجمعة.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

Advertisements

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الجمعة:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة