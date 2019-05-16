تكنولوجيا: هاتف Redmi K20 يسجل أعلى نتائج في إختبارت AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Redmi اليوم صورة تكشف عن النتائج المذهلة التي حققها هاتفها المميز القادم Redmi K20 في إختبارت AnTuTu، والذي تروج له بالفعل بعبارة “flagship killer”.

يبدو أن هاتف Redmi القادم سيكون بالفعل الأفضل في الآداء بين الهواتف الذكية المميزة هذا العام، حيث نشر Lu Weibing صورة تكشف عن نتائج هاتف Redmi K20 الذي يضم رقاقة Snapdragon 855 والتي حققها في إختبارات AnTuTu حيث سجل الهاتف الذي يعرف الآن ب“Demon King” نتائج 458754 نقطة.

وتؤكد هذه النتائج عن مستوى جديد في الآداء الذي يتخطى هاتف Xiaomi Mi 9 الذي سجل في إختبارات benchmark نتائج تصل إلى 371423 نقطة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الآداء المميز لهاتف Redmi K20 المرتقب قد يعود إلى معايير UFS 3.0 في التخزين إلى جانب نظام تبريد بتقنية مميزة.

من جانب أخر أشارت التسريبات حتى الآن إلى أن هاتف Redmi K20 يأتي بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 6، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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وتأتي كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 20 ميجا بيكسل في تصميم منبثق لخفض الإطارات في الجزء العلوي والسفلي من الهاتف، كما يأتي هاتف Redmi K20 بكاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر 8 ميجا بيكسل مميز بعدسات ذات زوايا واسعة، ومستشعر 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto.

ويدعم هاتفRedmi K20 بطارية بقدرة 4000 mAh مع شاحن مميز بتقنية الشحن السريع وبقدرة 27W، ولقد كشف عن الحافظة الرسمية للهاتف مع علامة Redmi التجارية، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بألوان الأسود، الأزرق، إلى جانب اللون الأحمر.

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