تعطيل ميزة Digital Wellbeing قد يؤدي إلى تحسين أداء هاتف Google Pixel الخاص بك

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات التي جلبتها شركة جوجل مع نظام الأندرويد إلى هواتف Google Pixel هي الرفاهية الرقمية أو ما يعرف بـ Digital Wellbeing. يمكنك التفكير في هذا على أنه بديل لميزة Screen Time في هواتف iPhone، فميزة الرفاهية الرقمية من شركة جوجل تساعد المستخدمين على مراقبة مقدار الوقت الذي ينفقونه على التطبيقات ووضع قيود أيضًا.

لسوء الحظ، يبدو أن هذه الميزة لا تمتاز بكفاءة كبيرة في إستخدام موارد الجهاز لأن التقارير الصادرة من المستخدمين على الشبكة الإجتماعية Reddit تقول بأن إيقاف ميزة الرفاهية الرقمية ” Digital Wellbeing ” على هواتف Google Pixel 3 أدى إلى تسريع الأداء بشكل ملحوظ. ووفقا لأحد المستخدمين، فقد صرح بالقول : ” رأيت أنه خطأ معروف في بعض تعليقات اليوتيوب حول Google Pixel 3a، وأوقفت تشغيلها على Google Pixel 3 الخاص بي، وهو الأمر الذي جعل العالم مختلفًا. لا أستطيع أن أصدق بأنني كنت أعيش مع الكثير من التأتأة معتقدًا أن ذلك طبيعي. والفرق هو مثل الليل والنهار “.

يجب أن نشير إلى أنه يمكن تطبيق ذلك أيضًا على هواتف Google Pixel القديمة كذلك والتي حصلت على ميزة Digital Wellbeing. ووفقا لبعض المستخدمين الذين قاموا بالرد على التقارير المنتشرة على منصة Reddit، فهم يلاحظون أيضًا إختلافًا في الأداء عند تعطيل الميزة على هواتف Google Pixel 2 أيضًا. لسنا متأكدين مما يمكن أن يسبب المشكلة، ولكن يعتقد البعض بأن السبب يكمن على الأرجح في الطريقة التي تقوم بها الميزة بتسجيل نشاطك.

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إذا كنت لا تهتم بميزة Digital Wellbeing حقًا، فقد يكون من الجيد إيقافها للحصول على أداء أفضل على الهاتف Google Pixel الخاص بك.