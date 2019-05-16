Mozilla تستكشف إضافة وضع ” التصفح الفائق الخصوصية ” إلى المتصفح Firefox

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، توفر معظم المتصفحات العادية للمستخدمين بالفعل وضع التصفح الخفي، حيث تكون هوياتهم محمية بشكل أفضل وحيث لا يتم تسجيل ما يحدث في جلسات التصفح الخاصة بهم في سجل التصفح العادي. ومع ذلك، هل وضع التصفح الخفي يوفر الخصوصية الكاملة؟

على ما يبدو لا، لدرجة أن شركة Mozilla تستكشف الآن إمكانية إضافة وضع ” التصفح الفائق الخصوصية | Super Private Browsing ” في الإصدارات المستقبلية من المتصفح Firefox. وسيتم ذلك عن طريق تضمين إتصال Tor في المتصفح Firefox، حيث سيتم إعادة توجيه كل حركة المرور على الإنترنت وتشفيرها عبر خوادم Tor.

ووفقا لشركة Mozilla، فقد ذكرت أن وضع التصفح الخفي الحالي لا يزال يرسل حركة المرور الخاصة بك من خلال خوادم مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، أو خوادم الشركة التي تعمل بها، مما يعني أن وضع التصفح الخفي لا يوفر الخصوصية الكاملة للمستخدمين. وعلاوة على ذلك، فوضع التصفح الخفي الحالي لا يحمي المستخدمين من البرمجيات الخبيثة مثل البرامج التي تسجل ما تكتبه على لوحة المفاتيح أو برامج التجسس، ولكن هذا ما يستطيع إتصال Tor حمايتك منه، على الأقل وفقا لشركة Mozilla.

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الجانب السلبي لذلك هو أن توجيه حركة المرور عبر Tor يمكن أن يؤدي إلى تقليص الأداء، مثل أوقات تحميل الصفحات. هذا هو السبب في أن شركة Mozilla تستكشف الفكرة لمعرفة ما إذا كان يمكن القيام بذلك دون التأثير كثيرًا على الأداء. يبقى أن نرى ما إذا كانت ستنجح في ذلك أم لا، ولكن هذه فكرة يبدو أنها تحمل الكثير من الإمكانات.